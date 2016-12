Balingen Ein Kopfsatz "molto moderato"

Schuberts letzte Klaviersonate – "B-Dur, D 960" – bildete den zweiten Programmteil. Mancher mag gedacht haben: hab ich auch schon gespielt – sie ist durchaus auch Dilettanten zugänglich –, ist schön, aber so ausgedehnt, dass man darüber einschlafen könnte. Und wer spielt sie so, dass sie einen innerlich erfüllt und in eine andere Welt entführt? Leonie Rettig. In aller Ruhe entfaltete sie den Kopfsatz, wirklich "molto moderato", und sogar die einsamen Bass-Triller, über die viel gerätselt wurde, erschienen notwendig und ins Ganze eingebunden.

Die Ruhe, ja Statik, aus der sie den zweiten Satz entwickelte, lockte einen noch weiter in die Tiefe. Viele Pianisten verharren und erkalten dort. Leonie Rettig aber schaltete unmerklich um. Das Scherzo und das Finale klangen heller, beweglicher, fast ein wenig kapriziös.

Ist das gerechtfertigt in Schuberts "Abschiedssonate"? Wir folgen Robert Schumann und sagen: ja. Der urteilte nämlich: "Wohlgemut und leicht und freundlich schließt er, als könne er Tages darauf wieder von neuem beginnen." Das wünscht sich sicher nicht nur eine 25-jährige Pianistin, sondern auch die vielen älteren Musikliebhaber im Saal, die sich gern in Schuberts Welt entführen ließen.