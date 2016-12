Balingen (sth). Man ist nie zu alt für einen Adventskalender, sagt der Volksmund. Und nie zu alt, um an Weihnachten eine kleine Freude zu bekommen, sagen die Damen des Lionsclubs Hilaritas Balingen. Deswegen haben sie in der diesjährigen Wichtelaktion 91 Päckchen gepackt für Senioren, die Kunden beim Tafelladen sind. "Im vergangenen Jahr haben wir Kinder beschenkt, heuer Senioren", erklärt Präsidentin Kerstin Wagner. Die Zahl der Senioren, die bei der Tafel als Kunden verzeichnet sind, wurde dem Club von der ehemaligen Balinger Stadtpfarrerin Kristina Reichle mitgeteilt. Diese Personen leben oft genug am Existenzminimum, können sich auch an Weihnachten keine Extras leisten. Die Lions-Frauen haben nun in Eigenregie für Damen und Herren Päckchen gepackt. Mit Dingen, die für die Empfänger vermutlich der schiere Luxus sind. Anderen eine Freude machen, so Wagner, sei eines der Ziele des Clubs, der weltweit agiert und 2017 seinen 100. Geburtstag feiert. Die 91 Päckchen wurden in der vergangenen Woche, rechtzeitig vor Nikolaus, von Präsidentin Wagner bei der Balinger Tafel abgegeben.