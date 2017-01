Balingen "Ein Haus, das weit über Frommern hinausstrahlt"

Herbert Bitsch, Investor und Vertreter der BCB Unternehmensgruppe aus Winterlingen, betonte in seiner kurzen Ansprache vor allem die gute Zusammenarbeit mit den Behörden und den Arbeitern: "Ein solcher Bau ist keine Leistung eines einzelnen, sondern eines ganzen Teams." Die Bauzeit von gut elf Monaten sei absolut hervorragend, was in der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Architekt Thomas Arndt, der Baufirma mit ihren tatkräftigen Mitarbeitern und dem Engagement der Stadtverwaltung begründet sei.

Ebenfalls dickes Lob gab es von Frank Lutter, der als Verbindungsmann zwischen der Zentrale von Casa Reha und dem Münzehof seinen Dank an alle Beteiligten überbrachte: "Wir haben hier eine großartige Begegnungsstätte voll Wertschätzung und Respekt geschaffen", freute er sich.

Eben jene Wertschätzung betonte schließlich auch Frommerns Pfarrer Manfred Plog in einer kurzen Ansprache. "Seien Sie für die Menschen hier das Fenster zur Welt", wandte er sich an die Mitarbeiter im Münzehof. "Tauchen Sie in ihre Biografien ein und helfen Sie ihnen, neue Kraft und neuen Mut zu finden."