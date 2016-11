Balingen Ein Frommerner für Frommern?

Die Kandidatur von Sascha Laubengeiger bringt nun die Frage mit sich, wie vollendet diese Tatsachen tatsächlich sind. Vor allem die CDU-ler dürfte die Personalie stark ins Grübeln bringen, schließlich hatten sie selbst wie auch Hans Uhl bei Laubengeiger bereits vor drei Jahren angefragt, ob er sich den Job des Ortsvorstehers zutraue. Damals schien es so, dass Uhl den Posten nach der Kommunalwahl 2014 abgeben wolle; es kam bekanntlich anders.

Ohnehin sagte Laubengeiger damals ab, weil die Aufgabe, wie er unserer Zeitung sagte, zu diesem Zeitpunkt für ihn noch nicht vorstellbar gewesen sei. Genau das habe sich nun geändert: Ihn reize die Aufgabe ungemein, er sieht seine Chance auf eine interessante Tätigkeit gekommen. Er wolle Frommern voranbringen.

Anders als Reuß, der "Importkandidat, den keiner so richtig kennt", wie es hinter vorgehaltener Hand heißt, ist der 30-jährige Laubengeiger in Frommern bestens bekannt. Er stammt aus Dürrwangen, wohnt seit Kurzem in Frommern. Nach der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Balinger Stadtverwaltung wechselte er zunächst zum Abwasserzweckverband. Seit 2013 ist er in der Frommerner Ortschaftsverwaltung tätig, als "rechte Hand" von Hans Uhl. Die Geschäfte und Vorgänge in Frommern sind ihm geläufig. Als Ortsvorsteher wäre er, sagt Laubengeiger, im Rathaus "voll da". Obwohl nun von der SPD ins Spiel gebracht, betont Laubengeiger – ebenso wie Reuß –, dass er das Amt des Ortsvorstehers parteipolitisch neutral ausüben würde.

Bis zur Wahl einer der beiden Kandidaten – möglicherweise kommt ja auch noch ein dritter hinzu – haben die Frommerner Ortschaftsräte nun genug Zeit zum nachdenken. Entscheiden müssen sie sich am 26. Januar.