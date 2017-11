Balingen Ein Feuerwerk an Pointen

Balingen. Der Titel sagt alles. Die drei Bühnen-Powerweiber entzünden ein Feuerwerk an Pointen, dass die Bauchmuskeln um Gnade flehen. Kein Wunder, wenn drei der etabliertesten Kabarett-Frauen Deutschlands ihr Material zusammen werfen und sich den Traum erfüllen, gemeinsam die Bühnen zu stürmen.

So unterschiedlich und grenzenlos kann Humor sein! Provokant und hintersinnig ist der wahnwitzige Abend, aber auch berührend und tiefgründig. Am Ende schreit das Publikum nach Zugaben und hat Tränen der Freude in den Augen, so haben die Shows bisher geendet.

Sissi Perlinger, die Kabarettistin und Musikerin, wurde als die "Callas des Comedy-Pop" bezeichnet. Lizzy Aumeier, Kontrabassistin und Kabarettistin aus Neumarkt in der Oberpfalz, ist bekannt als Moderatorin und Gast der TV-Sendung "Kabarett aus Franken" und dem "Schlachthof". Sie ist häufig unterwegs mit Kabarettgrößen wie Gerhard Polt und Otti Fischer.