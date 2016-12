Balingen Ein dankbarer Blick zurück

Balingen-Engstlatt. Die Metzgerei wurde im November 1926 von Christian und Katharina Riethmüller gegründet und bis August 2014 von den Söhnen Christian und Karl Riethmüller weitergeführt. Nach der Ausbildung im elterlichen Betrieb, die Karl mit 14 Jahren begann, machte er die Meisterprüfung mit 22 Jahren in Landshut. Somit blickt Karl Riethmüller (84) auf ein 70-jähriges Berufsleben zurück.

Vor elf Jahren, im November 2005, wurde die Metzgerei nach einer kurzzeitigen Verpachtung auf Wunsch vieler Kunden wieder geöffnet. An zwei Tagen in der Woche, am Freitag und Samstag, wurden wieder Wurstspezialitäten im Ladengeschäft verkauft.

Wegen der guten Qualität der Fleisch- und Wurstwaren, wie beispielsweise die schmackhafte Bauernbratwurst, kamen viele Kunden aus dem gesamten Zollernalbkreis und darüber hinaus in die Metzgerei nach Engstlatt.