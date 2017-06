Balingen Ein Beitrag zur blühenden Landschaft

Balingen-Roßwangen/Weilstetten. Hermann Butz, in seiner ehrenamtlichen Funktion als Fachwart für Obst und Garten sowie Streuobst- und Naturschutzpädagoge, zeigte den Kindern in vier Unterrichtseinheiten, wie eine Wiese mit Feldblumen angelegt wird. In Vorbereitung auf den Unterricht waren alle Kinder aufgefordert von zu Hause etwas Erde mitzubringen.

Sehr eindrucksvoll erlebten die Kinder, wie unterschiedlich die Böden in Farbe und auch Konsistenz sein können. In einem Schaukasten brachten die Kinder die Erde schichtweise ein. Butz hatte etwas Kompost mitgebracht, der mit vielen Regenwürmern besiedelt war. Der Schaukasten dient nun den Kindern als Beobachtungsobjekt, welche wertvolle Arbeit die Regenwürmer leisten, wenn diese aus dem Boden wertvollen Humus entstehen lassen.

Bei genauem Hinsehen entdeckten die Kindern im Boden auch viele Kleinlebewesen, welche auf ihre Art einen wertvollen Beitrag für die Natur leisten. Mit Hacken und Rechen bearbeiteten die Kinder die Beete und streuten dann die Samen mit einer Feldblumenmischung aus.