Balingen Ein Abend auf höchstem Niveau

Balingen. Die Aufgaben der Jury übernahmen vier Coaches des Tanzstudios: die gebürtige US-Amerikanerin Louise Mayer in der Rolle des amerikanischen Starlets, Hip-Hop- und Jazzdancelehrer Andreas Hirneise, Jazzdance- und Modern-Dance-Lehrer Christian Wasilewski sowie Alllrounder Ann-Kathrin Sieber, die im Attitude Gruppen zu den Darbietungsformen Jazz, Hip-Hop, Streetmix und Stage Arts leitet. Die fachkundige, unterhaltsame Jury glänzte auch mit eigenen Darbietungen.

Durch den Abend führte als Moderatorin Beatrix Reiterer, die zusammen mit Gaststar Sascha Krebs und diversen Tänzerinnen zum Ende der Veranstaltung hin mit "Das Phantom der Oper" für einen der Höhepunkte des Abends sorgte. Neben Reiterer und Krebs brillierten aber auch die unterschiedlichen Solokünstler und Gruppen in den Richtungen Hip-Hop, Jazzdance, Breakdance, Streetmix und Ballett, so dass die Jury, die außer Kleinigkeiten fast nichts an den Darstellungen zu mäkeln hatte, kurzerhand das Studio Attitude zum Sieger ernannte.

Den Abend eröffneten drei Paare mit den Standardtänzen Quick Step, Mambo und Cha Cha Cha, ehe 30 Kinder im Alter von acht bis elf Jahre mit einem äußerst synchronen Jazzdance beeindruckten.