Balingen Ehrung für einen alten Hasen

Im Jahr 1997 eröffnete sich für Strobel nach einem "blöden Spruch" seinerseits am Stammtisch beim TSV Frommern eine neue Trainerlaufbahn, die ihn noch heute fesselt: "Ich sagte, dass ich ja schon fast alles trainiert hätte und zum Abschluss noch die Frauen trainieren könnte." Was eher scherzhaft gemeint war, wurde schnell Realität: In den folgenden beiden Saisons trainierte er die Damenmannschaft des TSV – und wurde erneut vom Ehrgeiz gepackt, etwas zu bewegen: "Gemeinsam mit der Trainerin Petra Linder stellten wir fest, dass es in den Frauenmannschaften schwierig mit dem Nachwuchs ist."

Also zogen Strobel und Linder los, warben an den Schulen für den Frauenfußball und luden Mädchen unter 18 Jahren ein, zum Training zu kommen – die Geburtsstunde der ersten Mädchenmannschaft des TSV Frommern. Sie fanden genug Spielerinnen, um zur Saison 2001/2002 eine D-Juniorinnenmannschaft anzumelden. Seither ist Strobel Jugendtrainer von Frommerner Mädchenmannschaften – inzwischen gibt es für jede Altersklasse zwischen elf und 17 Jahren ein Juniorinnenteam.

Mit den Juniorinnen holte er zuletzt einen besonderen Titel

Strobel brachte die Frommerner Mädels auch sportlich nach vorne: Er fuhr an den Wochenenden zu den D-Jugend-Spielen der Jungs, bei denen er wusste, dass Mädchen mitspielten. Denn ohne Sondergenehmigung müssen sich Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren entscheiden, ob sie die Fußballschuhe an den Nagel hängen oder in eine Mädchenmannschaft wechseln. "So konnte ich sehr viele talentierte Mädels nach Frommern lotsen", erzählt Strobel. In der Folge blieb auch der Erfolg nicht aus: "Wir waren immer oben dabei, oft waren die Spiele Selbstläufer, in denen wir mehr als zehn Tore erzielten."

Erst im vergangenen Jahr erreichte Strobel mit seinen D-Juniorinnen einen Titel, der selbst für den alten Hasen unvergesslich bleibt. Sie gewannen die Endrunde der baden-württembergischen Hallenmeisterschaften in Deißlingen (Landkreis Rottweil). "Im Finale haben wir den großen SC Sand mit 1:0 geschlagen", erzählt Strobel stolz.

Zu seinen Höhepunkten als Spieler zählt er an erster Stelle die Meisterschaft in der B-Klasse 1970: "Wir spielten vor 2000 Zuschauern beim TSV Nusplingen und brauchten einen Sieg, dem Gegner reichte ein Unentschieden." Nach einer frühen roten Karte gewann Strobel mit seinen Frommernern am Ende 3:2. Damit standen die für ihn "schönste Meisterschaft" und der Aufstieg in die A-Klasse fest.

Dankbar ist der ehemalige technische Angestellte und heutige Rentner vor allem seiner Gattin: "Wenn man so lange aktiv ist, braucht man eine Frau, die das mitmacht. Meine hat mir immer sehr viele Freiheiten gewährt." Neben den zahlreichen Trainerämtern war Strobel von 1990 bis 2000 auch Jugendleiter, wodurch er nicht nur am Sportplatz, sondern auch organisatorisch am Schreibtisch eingespannt war.

Besonders schön sei es für ihn bei der Arbeit mit jungen Menschen, zu sehen, wie sich Kameradschaft und Disziplin innerhalb einer Mannschaft entwickeln. Natürlich wüchsen ihm Mannschaften, die er über mehrere Jahre begleitet, immer wieder ans Herz. So wisse er auch jetzt schon, dass ihm der Abschied zu gegebener Zeit sehr schwer fallen werde.

Die Sportlerehrung der Stadt Balingen für das Jahr 2016 findet am Dienstag, 21. März, um 18.30 Uhr in der Stadthalle Balingen statt. Insgesamt werden sieben Sportler mit Gold ausgezeichnet. Herbert Strobel ist einer von zwei Vereinsfunktionären, die eine Ehrung erhalten.