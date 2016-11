Balingen Eher trüb

Mit der Temperatur ging es nach der Monatsmitte erneut runter, am 23. gab es den ersten Frosttag nach dem Sommer – minus 0,2 Grad zeigte das Thermometer an. Damit endete die frostfreie Zeit, die in diesem Jahr seit dem 30. April und damit 176 Tage angedauert hatte (Durchschnitt: 170 Tage).

Im letzten Monatsdrittel gab es den meisten Sonnenschein und den meisten, aber immer noch sehr geringen Niederschlag. Von den insgesamt 39,6 Litern pro Quadratmeter im letzten Monatsdrittel fielen alleine 30,4 Liter am 24. Oktober. Ohne diese drei großen Gießkannen wäre der Oktober, wie schon die Vormonate, viel zu trocken ausgefallen.

Zum Monatsende hin bestimmte hoher Luftdruck unser Wetter mit dem Ergebnis, dass man je nach Höhenlage in der Nebel-Waschküche saß oder man diese Tage als "golden" bezeichnen konnte. An diesen Tagen war es mitunter eine Freude, zu wandern und sich an den Farben des Herbstlaubs zu erfreuen.

Geschneit hat es auf Stationshöhe in Heselwangen im Oktober dieses Jahr noch nicht. Nebel mit Sichtweite von weniger als einem Kilometer gab es an fünf Tagen, doch der Wind frischte nicht an einem einzigen Tag bis auf Windstärke 6 (39 und mehr Stundenkilometer) auf.