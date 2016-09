Edeka plant den Abbruch des real-Lebensmittelmarkts "Auf Gehrn" und einen Neubau an der gleicher Stelle. Der Ortschaftsrat Endingen hat schon mal zugestimmt. Balingen-Endingen (gu). Ortsvorsteher Thomas Meitza stellte den Plan vor. Insgesamt werde es eine Überschreitung des im Bebauungsplan vorgesehenen Baufensters geben, sagte er, aber gegen das Vorhaben spreche nichts, im Gegenteil: Ein Verbrauchermarkt sei an dieser Stelle zulässig, denn es gelte Bestandsschutz. Außerdem sei es eine Aufwertung aus städtebaulicher Sicht. "Wie es sich auf die Marktsituation in Balingen auswirkt, ist eine andere Frage." Man erinnert sich: Vor einigen Jahren hatte es ein Hickhack um den Standort gegeben; Edeka hatte real den Mietvertrag gekündigt, real wehrte sich und bekam Recht. Jetzt sieht es anders aus. Durch den Edeka-Neubau anstelle des real-Lebensmittelmarkts gewinnt Edeka eine Monopolstellung in Balingen.