Balingen. Die Vogelfreunde Balingen zeigen am Samstag und Sonntag, 5. und 6. November, in der Eberthalle eine der artenreichsten Vogelschauen Süddeutschlands. Dabei werden auch die Vereinsmeister für das Zuchtjahr 2016 ermittelt. 20 Aussteller des Vereins zeigen neben den bekannten Wellensittichen und Kanarien eine große Anzahl an Prachtfinken, Weichfresser, Papageien, Großsittiche, Loris und Finken. Auch werden Fragen zur Vogelhaltung und Zucht beantwortet. Bei der Ausstellung sind mehr als 600 Vögel zu sehen. Geöffnet ist am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.