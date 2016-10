Balingen Durchwachsenes Jahr für die Metall- und Elektroindustrie

Die Ergebnisse einer Umfrage bei den Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in der Region Neckar-Alb und Nordschwarzwald machen deutlich: Das Jahr, das in einigen Wochen zu Ende geht, war durchwachsen. Insgesamt haben 51 Prozent der befragten Unternehmen geantwortet; sie beschäftigen 70 Prozent der Arbeitnehmer in der Region.

Weniger als die Hälfte der Betriebe verzeichnet ein höheres Auftragsvolumen als im Vorjahr. "Wichtige Wachstumsmärkte unserer Unternehmen befinden sich derzeit in der Krise", sagte Thede. "Insgesamt dürfte 2016 ein schwaches Exportjahr werden."

Für das kommende Jahr schrumpft der Anteil der Unternehmen, die mit steigenden Aufträgen rechnen, weiter: auf 34 Prozent von 41 Prozent im laufenden Jahr. Nur sieben Prozent der Arbeitgeber verzeichnen bessere Umsätze; im vergangenen Jahr waren es fast doppelt so viele. Mittlerweile habe sich die Lage in Russland und China deutlich entspannt. Sorgen bereite die Immobilienblase in China: "Fatal wäre es, wenn sie platzt."