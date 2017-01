Balingen Durchsuchung bei Balinger Identitären

Die "Identitäre Bewegung Schwaben" nimmt diese Wendung zum Anlass, auf ihrem Profil bei Facebook um Spenden zu bitten – wie bei vielen ihrer Beiträgen. "Zeigen wir genau jetzt patriotische Solidarität und unterstützen die jungen Männer im kommenden Rechtskampf und bei der Neuanschaffung der beschlagnahmten elektronischen Geräte, die gerade für junge Studenten in der aktuellen Hausarbeits- und Prüfungsphase enorm wichtig sind."

Unter der Überschrift "Hausdurchsuchung bei Aktivisten der Identitären Bewegung Schwaben – Täter-Opfer-Umkehr der Balinger Polizei" berichten die rechtsnationalen Aktivisten selbst davon, dass Geschäfts- und Wohnräume dreier ihrer Mitglieder, allesamt Schüler und Studenten, durchsucht worden seien. In diesem Zusammenhang prangern sie eine "nicht geprüfte Verhältnismäßigkeit" an.

Junge identitäre Aktivisten sollten, so der Vorwurf an die Ermittler, mit falschen Vorwürfen unter Druck gesetzt werden. Ihnen würde unterstellt, dass der linksextreme Angriff nur inszeniert gewesen sei, um ihn aus "vermeintlich propagandistischen Erwägungen dem linken Milieu zuzuschreiben". Das linksextreme Milieu sei aber "staatlich alimentiert". An dem angeblich attackierten Auto ist nach Angaben der "Identitären" ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden.

Die Ermittlungen, so bestätigte es ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Tuttlingen, dauern derweil an. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass der Überfall tatsächlich inszeniert gewesen ist, könnten die rechten Aktivisten mehr als nur ihre Computer verlieren und auf dem Schaden sitzen bleiben: Je nach Schwere der vorgetäuschten Tat sieht der Paragraf 145 des Strafgesetzbuchs eine Geldstrafe oder sogar Haft bis zu drei Jahren vor.