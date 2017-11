Balingen Durch freie Erziehung zum "Vollmenschen"

In einer Zeit, in der bei dem Begriff Gemeinschaft an die Frontgemeinschaft im Schützengraben oder die Gemeinschaft der bolschewistischen Bewegung gedacht wurde, bildete Steiner eine neue internationale Gemeinschaft während des Baus des ersten "Goetheanums", einem hölzernen Doppelkuppelbau ab 1913 in Dornach. Dort hielt Steiner volkspädagogische Vorträge, in denen er praktische mit spirituellen Impulsen vereinte. Zu seinen wichtigsten Themen gehörte laut Grebe die Idee des sozialen Organismus: Steiner gliederte dieses "Wesen" in ein Geistesleben, das die Prozesse des Erkennens und Gestaltens im Sinne von Kunst, Wissenschaft und Religion umfasst, ein Rechtsleben als regelndes Glied und in ein Wirtschaftsleben, das die Versorgung bewältigt, also Produktion, Handel und Konsum. In seiner Gliederung wies Steiner den Idealen der französischen Revolution einen neuen Ort zu. So sollte das Ideal für das Geistesleben die Freiheit, für das Rechtsleben die Gleichheit und für das Wirtschaftsleben die Brüderlichkeit sein. Er sah in dem damaligen politischen Chaos eine Vermischung dieser drei Glieder. So kommt es auch jetzt noch zu Problemen, wenn sich etwa das Staats- und Wirtschaftsleben zu stark vermischen.

Jedoch stehen die drei Glieder auch nicht getrennt. Durch eine Erfindung aus dem Geistesleben kann es beispielsweise zu neuen Impulsen im Wirtschaftsleben kommen. Als Konsequenz aus dem Freiheitsideal im Bildungswesen gründete Steiner zusammen mit dem Fabrikanten Emil Molt 1919 die erste Waldorfschule in Stuttgart. Heute gibt es 1100 Waldorfschulen und 1700 Waldorfkindergärten weltweit. Diese Einrichtungen entstanden auf der Basis einer Selbstverwaltung sowie einer Entkopplung von Arbeit und Einkommen. Nach Steiner kann Arbeit nicht bezahlt, sondern nur ermöglicht werden.

Auch bei anderen Themen löste sich Steiner von Denkgewohnheiten seiner Zeit. So sah er Schule als ein Recht und keine Pflicht – ein entscheidender Unterschied für die Lernmotivation, wie Holger Grebe betonte.