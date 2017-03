Balingen DRK Weilstetten-Frommern ist vielfältig engagiert

Bereitschaftsleiter Andreas Moser berichtete von 51 Terminen, bei denen die Aktiven gefordert waren. Neben 19 Dienstabenden bewältigte der Ortsverein vier Blutspendetermine, zahlreiche Bereitschaftsdienste bei Veranstaltungen sowie Hilfeleistungen bei Personensuchen und Einsätzen der Feuerwehr. Die Beschaffung von zwei Defibrillatoren erfolgte mit Unterstützung der Volksbank Hohenzollern-Balingen; im Rahmen von zwei öffentlichen Informationsveranstaltungen am 3. April in Weilstetten und am 15. April in Frommern sollen die Mitbürger mit dem Umgang mit den Geräten vertraut gemacht werden.

Der Kassenbericht von Kurt Haigis reflektierte das Jahr mit vielen Ausgaben für notwendige Anschaffungen und guten Einnahmen aus Veranstaltungen, Blutspendeterminen, Kleidersammlungen und einer Haussammlung. Jugendleiter Alexander Müller informierte über die Aktivitäten der Jugendrotkreuzgruppe mit derzeit zwölf Mitgliedern. Monika Vögele berichtete von 108 Einsätzen der Helfer-vor-Ort-Gruppe. Damit leisteten Monika Vögele, Marcel Gutekunst, Andreas Moser und Alexander Müller ehrenamtlich wertvolle Hilfe bei Notrufen bis zum Eintreffen der Notärzte. Ebenfalls ehrenamtlich leisten die neun Mitarbeiter des Besuchsdienstes wertvolle Hilfe für Mitbürger in Notsituationen, wie Heidrun Gutekunst informierte.

Die stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin Heike Rau berichtete über aktuelle Themen aus dem Kreisverband und verpflichtete mit Ronja Labenz-Kutzner und Stefanie Unger zwei neue aktive Mitglieder. Auch Ehrungen wurden ausgesprochen: Für fünf Jahre Dienst wurde Felix Kischko ausgezeichnet, für zehn Jahre Marcel Gutekunst und Pascal Rebholz. Seit 20 Jahren ist Nadine Breisch aktiv, seit 40 Jahren Heidrun Gutekunst. Jugendleiter Alexander Müller zeichnete zudem Animata Barrie für fünf Jahre und Melanie Müller für zehn Jahre aus.