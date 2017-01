Balingen DRK setzt sich für Flüchtlinge ein

Seit Juni 2016 wird das Patenschaftsprojekt "Menschen stärken Menschen", das durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, durch eine DRK-Patenschaftskoordinatorin unterstützt. DRK-Kreissozialleiterin Nathalie Hahn und ihre ehrenamtlichen Helfer sind dafür besonders dankbar und freuen sich sehr über die Unterstützung.

Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften, in kommunaler Anschlussunterbringung oder mit eigener Wohnung werden von Ehrenamtlichen des DRK bei ihren Behördengängen, beim Ausfüllen von Mietverträgen, Versicherungen, sowie auch bei der Suche nach einem Kindergarten- oder Schulplatz, nach einer Arbeit oder einem Sprachkurs, intensiv betreut. Vor allem auch Arztbesuche und Betreuungen in der Schwangerschaft und nach der Geburt seien für Flüchtlingsfrauen sehr wichtig und werden gerne angenommen, berichtet Hahn.

Die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Tandems zu bilden und bei Problemen und Anliegen als Ansprechpartner da zu sein, ist nur eine der Aufgaben der DRK-Koordinatorin. Auch die verwaltungstechnischen Aufgaben werden durch sie erledigt.