Balingen DRK erhofft mehr Unterstützung für neue Fahrzeughalle

Dass die alten Garagen in der Hindenburgstraße dringend ersetzt werden müssen, führen die Ortsvereinsvorsitzenden Wolfgang Stahl und Wolfgang Lohner sowie Bereitschaftsleiter Jens Stingel in ihrem Schreiben zur Begründung des Antrags aus. Zum einen seien diese baufällig und entsprächen weder technisch noch hinsichtlich ihres Platzangebots den Anforderungen an die Unterbringung für Katastrophenschutzausrüstung.

Zum anderen seien in den vergangenen Jahren vermehrt sogenannte "Großschadensereignisse" aufgetreten, bei denen das Rote Kreuz die Versorgung der Bürger oder der Rettungskräfte sicherstellt. Die DRK-Funktionäre nennen als Beispiele das Unwetter beim "Bang Your Head" 2005, das Eyach-Hochwasser 2013 und den Gasalarm im vergangenen Mai. Dabei kommen nicht zuletzt der Küchenlaster und die Feldküchen des Ortsvereins zum Einsatz, die ebenfalls in der neuen Fahrzeughalle untergebracht werden sollen.

Seit mehreren Jahren ist deren Bau geplant. Die Halle soll 500 Quadratmeter Fläche haben, wobei etwa 50 Quadratmeter Platz für die Feldküche sowie deren Zugfahrzeug vorgesehen sind.