Balingen Drei Power-Weiber kommen

Lisa Fitz: Stark, schauspielerisch und sprachlich auf höchstem Niveau. Eine Powerfrau, Kultfigur, sexy Rocklady, weiblicher Macho – das sind nur einige der Etiketten, die Fitz im Laufe ihrer Karriere als Kabarettistin, Schauspielerin, Autorin und Sängerin angeheftet wurden. Das Bayrische Fernsehen verlieh ihr 2015 den Kabarett-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk Sie wurde zum Inbegriff selbstbewusster und intelligenter Weiblichkeit. Seit 1985 ist sie an der Entwicklung des deutschen Kabaretts beteiligt.

Als Freigeist bekannt für liberale Gesinnung, also dafür, überparteiliche und überkonfessionelle Satire zu schreiben, bezog sie dennoch immer politisch Stellung. Eine Besonderheit ihres Kabarett-Stils ist, tiefe Weisheiten in einer volksnahen Sprache zu "ver-stecken", so dass sie leicht verdaulich wirken, wenn der subversive Inhalt auch oft im Halse stecken bleibt. Und oft muss man genau zuhören, um die Wahrheit im Witz vor lauter Lachen nicht zu verpassen. Lisa Fitz ist und bleibt die "Speerspitze des Frauenkabaretts" in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Karten gibt es ab 20 Euro Karten unter der Telefonnumer 07433/9 00 84 20 sowie in den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten.