Balingen Drei Mitglieder sind schon ein halbes Jahrhundert aktiv

Nachdem die Jugendkapelle unter der Leitung von Hans Nikol das Nachmittagsprogramm eröffnet hatte, gaben die beiden Vorsitzenden Yvonne Hahn und Matthias Butz einen kurzen Rück- und Ausblick in die Vereinsaktivitäten. Ortsvorsteher Wolfgang Schneider erinnerte in seinem Grußwort an die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Alten Schulhaus, das jetzt wieder für die Vereinsarbeit zur Verfügung stehe.

Der stellvertretende Vorsitzendende des Blasmusikkreisverbands, Joachim Dietrich, verlieh Ehrenzeichen an zahlreiche, verdiente Aktive.

Die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 50 Jahre aktives Musizieren im Blasmusikverband Baden-Württemberg (BMVBW) erhielten Eberhard Butz (Flügelhorn), Jürgen Butz (Euphonium) und Hermann Butz (Tuba). Damit wurden große Stützen des Höchststufenorchesters ausgezeichnet.