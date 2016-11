Balingen Drei Millionen Euro sind eingeplant

Die Arbeiten sollen in den kommenden Pfingstferien beginnen und in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden. Für den ersten Abschnitt sind 1,05 Millionen Euro eingeplant, für den zweiten 1,1 Millionen Euro. Für so genannte Restarbeiten im Jahr 2019 sollen nochmals 850 000 Euro eingestellt werden.

Die Verwaltung verweist darauf, dass nach Einschätzung des Brandschutz-Sachverständigen und des Tragwerksplaners nach Abschluss der Maßnahmen die Sicherheit der Schüler und Lehrer "im Brandfall hinreichend gegeben ist". Und auch die Statik der Tragelemente sei dann in einem Zustand, "die einen Weiterbetrieb der Realschule bis zum Abschluss einer Gesamtsanierung bis spätestens in acht bis 15 Jahren ermöglicht".