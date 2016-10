Balingen Doppelpack im Zollernschloss

Balingen. Das Woodside Saxophone Quartet, von Frieder Welsch vor drei Jahren gegründet, will nicht nur musikalische und technische Klasse, sondern insbesondere auch den Spaß am gemeinsamen Musizieren vermitteln. Liebevoll ausgesuchte und selten in dieser Besetzung gehörte Arrangements von bekannten und berühmten Titeln sowie jazzige Originalkompositionen sorgen für ein frisches, fetziges und sehr unterhaltsames Programm aus Pop und Jazz.

Die Perfektion, die das Ensemble mittlerweile erreicht hat, macht jede Darbietung zum Ohrenschmaus. Die beschwingte und klangvolle Musik in nicht alltäglicher Besetzung lässt allerorten aufhorchen und hinsehen. Besonders reizvoll zu entdecken: die verschiedenen Klangfarben der einzelnen Instrumente. Das Sopran hell, dünn und manchmal schrill, das Alt weich, gediegen und mit Charakter, das Tenor klar, erhaben und voll, das Bariton schließlich mit Substanz, definiert, manchmal näselnd. Alle Instrumente gemeinsam verschmelzen zu einem unverbrauchten, fast orgelartigen Klang, ganz homogen und durchsichtig. Als besonderes Bonbon wird der Schlagzeuger Maik Merle das Ensemble bereichern – das bringt noch mehr Rhythmus.

Die Formation Bluescollected, das ist amtlicher Südschwabenblues aus dem Dialektdelta. Carlheinz Nisi an der Bluesharp und Jochen Lanius (Gitarre und Gesang) leben am Rand der Schwäbischen Alb und haben sich 2009 auf der Suche nach neuen musikalischen Herausforderungen kennengelernt. In ihrer Musik spürt das Publikum die Faszination und die Energie des akustisch gespielten Blues.