Balingen Dolomitenrundfahrt und Wandern

Danach führte die Fahrt zum mittelalterlichen Glurns, das bis heute seinen historischen Charakter beibehalten hat. Durch das Vinschgauer Tal, vorbei an Meran, ging es Richtung Bozen. Im Weinort Tramin wurde zu einer Kellereiführung mit Weinprobe eingeladen.

Am späten Nachmittag wurde über Brixen das Pustertal erreicht. Im Bärenhotel in Olang-Geiselberg wurde Quartier bezogen. Am zweiten Reisetag besuchte die Gruppe die Schaukäserei "Drei Zinnen" in Toblach.

Im Antholzer Tal wurde nach einem Besuch des Biathlon-Geländes um den Antholzer See gewandert. Vor der Rückfahrt zum Hotel wurde in der "Huber Alm" eingekehrt. Nach dem Abendessen suchte die Gruppe ein stillgelegtes Sägewerk auf, und Hotelchef Eugen erzählte davon, ehe er auf seiner "Steierischen Quetsche" Lieder zum Mitsingen und Schunkeln spielte.