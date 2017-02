Balingen DLRG wächst und ist erfolgreich

Auch die "Großen" haben alles andere als ein ruhiges Jahr hinter sich. Rettungsschwimmen, Lehrgänge, Meisterschaften und der Betrieb des Freibades standen im Fokus. 13 Kioskbetreiber und 45 Wachdienstler waren während des Sommers mehr als 1000 Stunden im Einsatz. Auch das hat sich gelohnt: 7905 Besucher kamen in das Streichener Freibad. "Das ist das beste Ergebnis seit 2011", freut sich Roland Undesser. Von einem guten Kassenstand berichtete schließlich Wolfgang Rehfuß.

Bei so viel Engagement darf auch mal gefeiert werden – wenn Mitglieder 25 Jahre lang dabei sind. Hierfür wurden mit einer Urkunde und dem silbernen Mitgliedsehrenabzeichen geehrt: Tanja Beck, Pascal Engler und Svenja Jenter, Hermann Kreidler sowie Gudrun Lange. Seit zehn Jahren dabei sind Nicole Braun, Carola Hebeler, Nils Jentzsch und Lara Schneeberger sowie Shirin Wik, Eric Wittschier und Manuel Zimmermann. Für sie gab es das Mitgliedsehrenzeichen in Bronze.

Nach dem Vereinsjahr ist vor dem Vereinsjahr, und so stehen die nächsten Termine bereits fest: unter anderem die Freibaderöffnung am 20. Mai und das Freibadfest am 23. Juli. Die Badesaison in Streichen dauert bis zum 3. September.