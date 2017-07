Balingen Diva? I wo: "Mensch wie du und ich"

Mit dem Auto von der Umkleide an die Bühne? Das fand selbst der US-Sänger "lächerlich"

Nadja Zunzer dagegen hat eine langjährige Erfahrung als "Fahrerin der Rockstars". Bestimmungen, wie sie für Neil galten, hat sie schon oft erlebt. Allzu eng sieht sie diese nie, insbesondere das "Sprecht-ihn-nicht-an-Gebot". Dazu sagt die 42-Jährige nur: "Mir wurde Anstand beigebracht, selbstverständlich sage ich ›Guten Tag‹ und gebe Menschen, selbst Rockstars, die Hand." Klar, sagt Zunzer: Man merke schnell, ob jemand in Ruhe gelassen werden wolle. Über die Jahre habe sie dafür ein recht gutes Gespür entwickelt. Auch, ob jemand eine Diva sei oder nicht. Vince Neil, sagt Zunzer, sei definitiv keine Diva – im Gegenteil.

Als Zunzer ihm sagte, dass sie aufgrund schriftlicher Bestimmungen eigentlich nicht ihm mit sprechen dürfe, habe er fast schon entgeistert reagiert: "Was, wo steht das?" Da sei ihr und Stumpp schnell klar gewesen: Das ist ein Normalo, der nur aufgrund von Bestimmungen seines Managements als Diva wahrgenommen wird.

Während den Fahrten unterhielten sich Zunzer und Stumpp angeregt mit Vince Neil und dessen Partnerin, über Gott und die Welt, das Rockstar-Leben, frühere Auftritte, Deutschland im allgemeinen und das Schwabenland im speziellen. Neil zeigte den Fahrern Fotos von seinem Anwesen in Nevada, von seinen Pferden dort. Sie fuhren an der Burg Hohenzollern vorbei, Neil fand es schade, sagen Zunzer und Stumpp, dass er keine Zeit habe, das majestätische Gemäuer zu besuchen. Sympathischer Smalltalk. Alles ganz unkompliziert.

Kompliziert wurde es erst, als Vince Neil auf dem Festivalgelände in Balingen ankam. Sofort hätten ihn seine Manager abgeschirmt und in die Umkleide gelotst. Zunzer und Stumpp erhielten die Vorgabe, um 21.15 Uhr am Freitagabend, kurz vor dem Auftritt also, mit laufendem Motor auf Neil und dessen Band zu warten, um ihn – Luftlinie 50 Meter – zur Bühne zu fahren. Das habe Neil selbst als "lächerlich" bezeichnet, sagen Stumpp und Zunzer: "Ich kann doch laufen!" habe er gesagt. Aber keine Chance: Auch nach dem Auftritt wurde er von seinem Management – "Sicherheitsgründe" – ins Auto gedrückt und zurück zur Umkleide gefahren.

Nach der Show, auf der Fahrt zurück nach Stuttgart, sei der Amerikaner wegen der Reaktionen richtig niedergeschlagen gewesen, sagen dessen Fahrer. Er habe ihnen das Konzept des Auftritts erläutert: Demnach sei er – was viele kritisierten – bewusst in den Hintergrund gegangen, damit nicht er, sondern seine hervorragende Band im Mittelpunkt stehe und sich den Applaus abhole, den sie verdient habe. Während der Rückfahrt signierte Neil noch Autogramme für die Kinder von Nadja Zunzer und Christian Stumpp, mit persönlichen Grüßen. Am Hotel angekommen, verabschiedete sich der Amerikaner mit festen Umarmungen von seinen Fahrern.

Auf den Menschen Vince Neil lassen Nadja Zunzer und Christian Stumpp unisono nichts kommen. Den Musiker und dessen Show bewerten sie, wie viele "Bang-Your-Head"-Besucher, ganz unterschiedlich: Stumpp fand Neil selbst schwach, dessen Band aber "saugut". Zunzer fand den Auftritt insgesamt "super": "Ich habe alle Lieder gehört, die ich hören wollte."