Balingen Dirigent Tewinkel nimmt die Hörer mit in die Musik

Wie ein Hochschulorchester gerade besetzt ist und was es zu bieten hat, ist bei der hohen Studenten-Fluktuation immer wieder eine Herausforderung und eine Überraschung – meist eine positive, vor allem, wenn sie ein Dirigent wie Sebastian Tewinkel "in der Hand hat". Was man in Balingen sah und hörte, war beachtlich: Streicher, die von seidig bis martialisch scharf alles beherrschten, charaktervolle Bläser und eine Spielfreude, die Tewinkel geschickt zügelte und lenkte.

Der Weg zu Bruckner führte über die "Sechs Stücke für großes Orchester" op. 6 von Anton Webern – nicht ohne Grund. Webern erwies sich als Bruckners Antipode. Sechs Stücke waren in zehn Minuten abgehandelt, und ein großes Orchester wird dabei kaum je zum Zweck der Klangballung, sondern in höchst durchsichtigen und ständig wechselnden Farbkombinationen eingesetzt. Ergebnis: Ohren auf für Bruckner.

Die Querelen, in die Bruckner als Neutöner und Verehrer Richard Wagners seinerzeit verwickelt war, müssen uns heute nicht mehr belasten. Wenn wir hören, wie im Kopfsatz seiner 7. Sinfonie sein schönstes, eindrücklichstes Thema über 21 Takte hin aufsteigt, wie es von einer ungemein farbigen Harmoniefolge getragen und weiterentwickelt wird und den Hörer mitträgt, dann lassen wir uns mitnehmen und sind glücklich. Die Tiefe, das glühende Pathos des ausladenden Adagio-Satzes empfinden wir, ohne dass uns die Wagner-Nähe unangenehm aufstößt. Auch die Zeitgenossen haben den Schluss als ehrliche Klage über Wagners Tod anerkennen müssen.