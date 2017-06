Balingen "Dieses Modell hat nur Gewinner"

Der Weg dieser Schüler soll, wenn es nach den Vertragspartnern und der Stadt Balingen geht, nicht in die nächste Großstadt führen: Ziel des neuen Angebots ist es, Absolventen der Medischule ein fachbezogenes Studium direkt vor Ort zu ermöglichen. Am Ende steht der Abschluss als "Bachelor of Science" (B.Sc.).

Die praktische Ausbildung erfolgt in Engstlatt beziehungsweise in Partnereinrichtungen in der Region. Die Studieninhalte werden in der ehemaligen Weilstettener Hauptschule vermittelt, dem heutigen VHS-Zentrum, wo auch das Balinger SBA-Büro untergebracht ist.

Die SBA ist seit sechs Jahren in Balingen tätig. In der Eyachstadt zählt die Hochschule derzeit mehr als 100 Studierende.

Über den neuen, gemeinsamen Ansatz mit den Medischulen freue man sich, sagte Direktor Dohm. Dieser ermögliche die Integration beruflicher und hochschulischer Ausbildung an einem Standort.

Diesen Vorteil unterstrich auch Medischulen-Geschäftsführer Klören: Ausbildung und Studium seien in Balingen in räumlicher Nähe möglich. Er selbst sei ein "Befürworter regionaler Lösungen".

Ekkehard Biller, Leiter des SBA-Bereichs Bodensee/Schwarzwald, ist deshalb überzeugt: "In diesem Modell gibt es nur Gewinner." Erstens die beiden Kooperationspartner; zweitens die Stadt, die gut ausgebildete, junge Menschen auch während des Studiums in der Region halten könne, sodass sie sich eventuell in Balingen eine Zukunft aufbauen; drittens die Schüler selbst.

Interesse an dem neuen Studiengang besteht anscheinend: Die ersten Schüler hätten sich bereits darüber informiert, so Schulleiterin Vente. Eine Anmeldung für den B.Sc.-Studiengang ist ab sofort über das SBA-Büro in Weilstetten möglich.

Weitere Informationen: www.steinbeis-academy.de