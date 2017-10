Balingen Die Zeitung kommt direkt ins Klassenzimmer

Allerdings sehe ich doch eine Parallele: Der Schwarzwälder Bote wird hier für die Menschen in der Region gemacht und von ihnen gelesen. Wir sind als regionales Finanzinstitut ebenfalls für die Menschen im Zollernalbkreis tätig.

Warum sollten Grundschüler die Tageszeitung kennen?

Kinder sind von Natur aus neugierig. Sie entdecken ihre Umgebung, wollen verstehen, lernen und begreifen. Die Tageszeitung ist gerade für Dritt- und Viertklässler ein tolles Medium, denn sie bietet viele Anlässe, Neues zu erfahren: Die Kinder sehen Fotos und lesen Berichte, wie beispielsweise die örtliche Fußballmannschaft am Wochenende gekickt hat, wann ein neuer Bürgermeister gewählt wird und diskutieren darüber mit Gleichaltrigen und Lehrkräften. Damit erschließen sie sich auf spielerische Weise Stück für Stück ihre Umwelt!

Welche Rolle spielt die Tageszeitung für Ihr Unternehmen?

Für uns ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil des Alltags. Wir nutzen sie, um auf dem aktuellen Stand zu sein, um zu wissen, was in der Region und damit in unserem Geschäftsgebiet geschieht und die Menschen umtreibt, denn hier leben ja unsere Kunden und Mitarbeiter. Da ich bei meiner Arbeit vielen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen begegne, ist es mir wichtig, aktuell informiert zu sein. Wir teilen der Tageszeitung auch wichtige Ereignisse mit, wie beispielsweise Veränderungen und Neuigkeiten aus der Sparkasse. Ganz aktuell dazu: Kürzlich haben 27 junge Menschen ihre Ausbildung bei uns begonnen. Das ist natürlich eine Meldung in der Zeitung wert!

Wo und für wen engagiert sich die Sparkasse sonst noch?

Wir engagieren uns für alle Menschen im Zollernalbkreis – von Kindern bis hin zu Senioren, und zwar in den Bereichen Sport, Bildung, Kunst, Kultur, Umwelt und Soziales. Mit unseren fünf Stiftungen wollen wir dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen in der Region weiter zu steigern. Im vergangenen Jahr haben wir Projekte, Vereine und Institutionen mit knapp 1 Million Euro unterstützt.

Welchen Teil der Zeitung lesen Sie am liebsten?

Ich persönlich lese in der Tageszeitung am liebsten alle redaktionellen Beiträge, die unsere Region betreffen. So bin ich stets gut informiert und in allen Bereichen auf dem Laufenden. Informationen darüber, was in Deutschland, Europa oder der Welt passiert, hole ich mir meistens aus dem Internet.