Balingen Die Suche nach der richtigen Mischung

Und schließlich sprach Beck Eichenpflanzungen an. Auch in diesem Fall sei der Pflegeaufwand hoch, doch er würde sich aufgrund der Widerstandsfähigkeit der Eichen lohnen. Es seien auch gute Erträge zu erwarten, wenn auch erst in Jahrzehnten. Becks Fazit: "Es gibt verschiedene Blickwinkel auf den Waldbau." Seiner Ansicht nach sollte bei künftigen Entscheidungen ein Ausgleich zwischen Naturschutz und Wirtschaftlichkeit angestrebt werden.

Nachdem an der nächsten Station Forstarbeiter einige Aspekte ihrer täglichen Arbeit demonstriert hatten, ging es an der letzten um den Waldwegebau. Dieser stelle einen "Kostenfaktor" dar, wie es Christian Beck formulierte. Wenngleich "wir mit dem Geld für den Waldwegebau einigermaßen hingekommen sind", so Beck weiter, sei er in der Vergangenheit oft "stiefmütterlich" behandelt worden. Oftmals seien nur "Notlösungen" umgesetzt worden, zum Beispiel dann, wenn nach Starkregen Schäden aufgetreten seien. Mit "Nachhaltigkeit" habe dies nichts zu tun.

Beck bereitete die Gemeinderäte darauf vor, dass zwar weiterhin Wegeneubauten erforderlich, aber in einem geringen Umfang.

"Viel wesentlicher" seien aber die notwendigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Dafür wolle er das Bewusstsein schaffen, hielt der Oberforstrat fest.