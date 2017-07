Balingen Die Stimmung ist gut

Reutlingen. Das Handwerk in der Region befindet sich in bester Stimmung. Mehr als zwei Drittel der Betriebe haben die Geschäftslage im vergangenen Quartal als gut bewertet, so viel wie nie zuvor in einem Frühjahr. "Erfreulich ist, dass sich die positive Entwicklung durch alle Branchen zieht", fasst Präsident Harald Herrmann zusammen.