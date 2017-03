Balingen Die Sehnsucht nach Freiheit

Mit viel Seele in der Stimme will das Vokalensemble den Zauber der Spirituals in die Herzen der Zuhörer tragen. Das außergewöhnliche Programm, das das Vokalensemble fast ohne Instrumentalbegleitung zu Gehör bringt, garantiert einen besonderen Hörgenuss für die Konzertbesucher. Vielleicht lässt sich der eine oder andere Zuhörer davon anstecken, darüber hinaus selbst seine Stimme zum Instrument zu machen und einfach einmal zum Schnuppern in die Probe des Ensembles zu gehen und mitzusingen, hofft Juandalynn R. Abernathy.

Die professionelle Sängerin mit internationalem Renommee, die mit unvergleichlichem Schwung und Engagement das Balinger Vokalensemble leitet, freut sich zusammen mit den Chormitgliedern über Verstärkung. Je mehr Sänger, um so voller der Klang, der dieser Musik Glanz und Wirkung verleiht.