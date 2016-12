Balingen Die Oberfläche ist spiegelglatt

Balingen. 1968 in der Kreisstadt geboren, zeigt er seit Mittwochabend mit Malerei und Collagen seine Sicht der Welt. "Das ist eine Ausstellung, die viele Besucher verdient", so Bürgermeister Reinhold Schäfer bei der Vernissage im Rathaus-Foyer.

Stefan Kübler, der in Geislingen aufgewachsen ist, in Dresden lebt und bereits vergangenes Jahr in der Galerie Kunstblick ausgestellt hat, setzt sich auch mit der Balinger Geschichte auseinander – in einem Bilderzyklus zum Balinger Stadtbrand nämlich.

Kuratorin Heidrun Bucher-Schlichtenberger entführte bei der Vernissage das Publikum im voll besetzten Foyer in die Welt des Künstlers. Man müsse zwei, drei Mal hinschauen, um in die Bilderwelt des Dozenten der VHS-Sommerakademie einzutauchen.