Balingen "Die Lebenshilfe steht heute mitten im Leben"

Mit diesem bunten Konzert wechselten sich thematisch abgegrenzte Interviewrunden ab. Alfred Schmieg aus Weilstetten – laut Holger Klein: "unser erster Mitarbeiter" – verriet etwa, wie er bei der Lebenshilfe Werkstattleiter geworden ist. Noch bevor er von der Lebenshilfe hörte, hatte er in Frommern in der Möbelindustrie gearbeitet. "Die Welt aus Zahlen und Reklamationen" sei aber nie seine gewesen, weshalb er sich auf eine Zeitungsannonce der Lebenshilfe meldete. Von da an hatte Schmieg seinen Weg gefunden. Ob er ihn noch einmal gehen würde, wollte Hans-Peter Schreijäg, Chefredakteur und Geschäftsführer des Schwarzwälder Boten und an diesem Abend Interviewleiter, wissen. "Ja", betonte Schmieg und schob nach, dass es ein "zauberhafter" Weg mit Höhen und Tiefen gewesen sei.

Auch die Wohnangebote der Lebenshilfe kommen an. Patrick Fritsch, seit acht Jahren Bewohner der AWG Gartenstraße Albstadt, schätzt das Leben mitten in der Stadt. Sowohl mit seinen Mitbewohnern als auch den Betreuern verstehe er sich gut. Ähnlich geht es Ivan Sremec. Er ist Mieter eines Appartements in Bisingen und schätzt seine Selbstständigkeit. Nur einen Wunsch hatte der Rollstuhlfahrer: Die Gehwege in Bisingen könnten behindertengerecht angepasst werden, lautete die einzige Kritik an diesem Abend, der ansonsten voll des Lobes war.