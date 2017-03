Balingen Die Kraft der Gedanken nutzen

Rottweil. Warum machen andere Karriere, während man selbst nicht richtig vorankommt? Wieso schaffen andere das, was einem selbst einfach nicht gelingen will? Auf diese Fragen kennt Mentaltrainer Thomas Baschab Antworten. Mit seinem Vortrag "Mentale Stärke –­ Die Macht der Gedanken nutzen" ist er am Mittwoch, 5. April, um 19.30 Uhr im Rahmen der "Denkanstöße"-Reihe im Kraftwerk in Rottweil zu Gast.