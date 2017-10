Balingen Die kommende Saison glänzt in sattem Rot

Roland Undesser strahlte mit den frisch lackierten Türen um die Wette. Der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Streichen ist stolz auf seine Mannschaft und deren Arbeitseinsatz.

Nun wurden die Umkleidekabinen und das Minigolfhüttle "abgedampft". Am Tag darauf traten zehn Helfer an, um das verwitterte Holz abzuschleifen und zu grundieren. "Das Holz war so saugfähig, dass wir Material nachkaufen mussten", berichtet Roland Undesser.

Am nächsten Tag trafen sich 15 Helfer im Freibad. Die Umkleidekabinen und das Hüttle bekamen innen und außen einen modernen, roten Anstrich und passen jetzt perfekt zum bereits aufgehübschten Kiosk. Außerdem wurden der Freibadhang in Form gebracht und das Becken mit Styroporplatten frostfest gemacht. Rasenmähen und die Bäume in Form bringen, waren der Job der jüngsten Helfer Marlon Koch und Felix Hortmann.