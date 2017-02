Balingen Die "Kächeles" ziehen nochmals den Hals aus der Krause

Nach Beratung des Hohen Gerichts gab der Vogt das Urteil bekannt: So ist das Ehepaar Kächele zur weiteren sachgemäßen Aufklärung des Falles angehalten, in theatralischer Weise am 11. Juno in Dornstetten wieder vorstellig zu werden und der Dornstetter Bevölkerung Rechenschaft über ihr Eheleben zu geben. Diese Schauverhandlung solle öffentlich in einem Gebäude ausgetragen werden.

Guido Wolf hält die Laudatio

So geläutert, sollen die "Kächeles" dann im kommenden Jahr die Laudatio für den nächsten Dornstetter Narrenritter übernehmen. Bei ihrem eigenen Ritterschlag in der Stadthalle übernahm der letztjährige Delinquent Guido Wolf die Laudatio. Der baden-württembergische Justizminister war bereits bei der Strafverkündigung auf die Bühne geholt worden.