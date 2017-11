Balingen Die Gartenschau kann kommen

Bereits am Nachmittag hatten Reitemann, Baudezernent Michael Wagner, Sabine Stengel, Leiterin des Stadtplanungsamts, und Annette Stiehle, die die Gartenschauplanung betreut, das Konzept ausführlich vorgestellt. "Eine Gartenschau ist nicht mehr nur eine Blümelesschau", unterstrich Reitemann. Diese sei in ein komplettes Stadtentwicklungsprogramm eingebettet.

Das zeigt sich auch an den Ausgaben für die beiden "Bausteine": Für das Ausstellungskonzept sind rund vier Millionen Euro eingeplant; der OB hofft, dass diese Kosten zu einem großen Teil durch Kartenverkäufe getragen werden, auch Sponsoring ist denkbar. Deutlich mehr, nämlich gut 16,6 Millionen Euro, sollen jene Anlagen kosten, die den Balingern auch nach 2023 zur Verfügung stehen; diese sollen bis zu 50 Prozent aus Fördertöpfen bezahlt werden.

Der Nutzen, den die Stadt und ihre Einwohner durch die Veranstaltung haben sollen, ist mehrschichtig. Balingens Rathauschef sieht diesen insbesondere in der Bereitstellung öffentlich nutzbarer Infrastruktur wie Aktivpark, Grünflächen oder Spazierwegen. Nicht nur während der Schau, sondern auch danach solle Balingen als attraktive Stadt im Bewusstsein bleiben. Und Baudezernent Wagner ergänzt: Die Innenstadt solle für die Einwohner als "grünes Wohnzimmer" dienen.

Um innerstädtische Flächen aufzuwerten und die Anbindung zu verbessern, sind nicht zuletzt Fuß- und Radwege geplant. Dabei gibt es für die Stadtverwaltung noch (Ver-)Handlungsbedarf: Mit Grundstückseigentümern in der Heinzlenstraße und Im Roßnägele will man eine Einigung suchen, denn östlich der Eyach soll ein fünf Meter breiter Streifen zu einem Uferweg gestaltet werden.

Mit der Tennisgemeinschaft sei man sich zumindest hinsichtlich des Vorgehens einig, wie man ausloten will, wie es mit deren Plätzen in der Hindenburgstraße weitergehen soll, sagt der OB. Es müsse auf jeden Fall eine einvernehmliche Lösung gefunden werden, betont Wagner. An Zwist sei niemandem gelegen.

Dieses Bekenntnis zur Konsensfindung kann man als programmatisch für die weiteren Planungen betrachten: Man wolle eine positive Stimmung für die und mit der Veranstaltung schaffen – und diese dann konstant hoch halten, hofft Balingens Baudezernent.