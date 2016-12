Balingen Die ganze Bandbreite der Bewirtschaftung

Ob Tier- und Pflanzenarten, Obstarten und -sorten, Aromen oder Produkte – die schwäbischen Streuobstwiesen bestechen durch ihre enorme Vielfalt, so der Verein. Mindestens genauso vielfältig wie Streuobstwiesen seien die Nutzungskonzepte und Bewirtschaftungsmethoden der Akteure, die in den Obstwiesen unterwegs seien. Da es sich aber um eine kleinstrukturierte Landschaft mit vielschichtigen Besitzverhältnissen handele, gebe es nur wenige Daten über die Bewirtschaftungsmethoden im Streuobstbau.

Wie werden die Bäume gepflegt? Wie der Unterwuchs? Zu welchen Produkten verarbeiten die Bewirtschafter ihr Obst und wie setzen Sie diese Produkte ab? Werden Dünge- und Pflanzenschutzmittel eingesetzt? Welche Relevanz hat der Obstbau für die Bewirtschafter und ihr Einkommen? Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies möchte diesen Fragen auf den Grund gehen und hat eine Umfrage ausgearbeitet, die Aufschluss über die Bewirtschaftungsmethoden im Streuobstbau geben soll. Ziel des Vereins ist es, eine verlässliche Datengrundlage über die Bewirtschaftung der Obstwiesen zu erhalten und so Projekte möglichst gut auf die Bedürfnisse der Bewirtschafter abzustimmen.

Die Umfrage richtet sich an alle Streuobstwiesen-Bewirtschafter in den Landkreisen Esslingen, Göppingen, Reutlingen, Tübingen, Böblingen und Zollernalbkreis. Egal ob es sich um nur wenige Bäume handelt, die bewirtschaftet werden, oder um große Flächen, um ein Hobby oder um einen Nebenerwerb – gerade die große Bandbreite an Akteuren mit verschiedenen Bewirtschaftungszielen sei von Interesse.