Balingen "Die Förster werden auch in Zukunft noch gebraucht"

Das würde eine komplett neue Forstorganisation bedeuten, sagt Heneka. Aber es wird wohl nicht so heiß gegessen wie gekocht: Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig. Er gehe davon aus, dass das Land Rechtsmittel einlegen werde, sagt Heneka, der auf Seiten der Behörde auch für die Wälder der Zol­lernalb zuständig ist. In dem Fall werde die Angelegenheit vor dem Bundesgerichtshof entschieden: "Ein langes Verfahren, und die Frage ist, ob jetzt schon umorganisiert werden soll." Seiner Ansicht nach sei es kaum sinnvoll, in Berufung zu gehen und parallel dazu, quasi in vorauseilendem Gehorsam, alles aufzulösen und den Staatswald in eine neue Organisation zu überführen: "Damit muss man warten, bis in letzter Instanz entschieden ist."

Was würde es bedeuten? Zum einen, dass die staatlichen Förster beim Holzverkauf nicht mehr mitzureden haben, um "den freien Wettbewerb nicht zu verfälschen", und zweitens, dass sie für private und kommunale Waldbesitzer weder Betriebsplanung noch Revierdienst übernehmen dürften. Heneka verweist auf die Aussagen des Landkreistagspräsidenten und Tübinger Landrats Joachim Walter, dass das Oberlandesgericht die Bedeutung der Wälder für die Daseinsvorsorge verkenne und den Wald als reine "Holzfabrik" ansehe. Mit dem Beschluss würde grundlegend in die Forstverwaltungsstrukturen eingegriffen. Die einheitliche Bewirtschaftung der Wälder wäre nicht mehr sichergestellt.

Auch für Beschäftigte muss Planungssicherheit geschaffen werden