Balingen "Die Endlichkeit des Lebens"

Der Tod soll nicht verdrängt werden

Den Tod verdrängen wolle er nicht, sagte Scherf. Vielmehr versuche er, "abschiedlich zu leben". Dazu gehöre, sich nicht festzuklammern an früheren Lebensabschnitten, sondern Perspektiven zu wechseln und neue Stationen anzunehmen. Genauso komme es darauf an zurückzublicken, sich auch Schuld und Versagen einzugestehen, um schließlich Versöhnung zu finden. Eine vertraute und verlässliche Gemeinschaft helfe ihm dabei.

Begeistert berichtete Scherf von der generationsübergreifenden Wohngemeinschaft, in der er und seine Frau seit langem daheim sind. Dieses Miteinander von verschiedenen Menschen bewahre vor der Einsamkeit und sei eine wichtige Voraussetzung für ein gutes Leben im Alter. Er selbst wolle gerne dort sterben, wo er zu Hause ist, umgeben von Menschen, die ihm nahe sind, betonte Scherf. Angst vor dem Sterben habe er nicht. Die Medizin könne vieles dazu beitragen, Schmerzen zu lindern.

Scherf hob auch die Bedeutung von Menschen hervor, die Sterbende begleiten und ihnen bis zum Ende beistehen. Dem Vortrag schloss sich eine Diskussion an, in der auch die zum Teil schwierigen Verhältnisse in der Pflege angesprochen wurden. Dem begeisterten Sänger Henning Scherf lag viel daran, den Abend mit dem gemeinsamen Lied "Der Mond ist aufgegangen" zu beschließen.