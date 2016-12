Balingen Die dunkle Seite des Monds

"Echoes" nehmen ihr Publikum mit auf eine emotionale Reise zur dunklen Seite des Mondes, von "Ummagumma" über "Meddle", "Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here", "Animals" und "The Wall" bis hin zur Post-Waters-Ära. Neben einem umfassenden "Best Of Pink Floyd" kommen dabei auch so manche fast schon in Vergessenheit geratene Werke zu Gehör.

Und dennoch ist ein ­"Echoes"-Konzert kein Nostalgie-Trip. Vielmehr zeigt die Band mit Spielfreude, Liebe zum Detail, druckvollem Sound und viel Respekt vor dem Original, dass die komplexen Pink-Floyd-Epen heute noch genauso faszinierend und aktuell sind wie zur Zeit ihrer Entstehung – zeitlos eben.

"Echoes" präsentieren ein eigens für sie entworfenes, knapp dreistündiges Spektakel, das auch dem visuellen Aspekt der gigantischen Konzerte von Pink Floyd gerecht wird. Die aufwendige Produktion, bestückt mit intelligenten Scheinwerfern, computergesteuerten Videoprojektionen und zahlreichen weiteren Elementen der Original-Shows von Pink Floyd, garantiert in Verbindung mit der ebenso aufwendigen Soundanlage ein außergewöhnliches und einzigartiges Live-Erlebnis.

"Echoes" meistern jedes Stück mit unglaublicher Hingabe, Authentizität und Fingerspitzengefühl. Das Publikum, so der Veranstalter, dürfe sich somit auf ein ebenso stimmungsvolles wie spektakuläres Konzertereignis in floydianischer Atmosphäre freuen: "Wish You Were Here". Karten gibt es unter www.schwabo.de/tickets.