Balingen Die Bindungen zum Stadtteil werden wichtiger

Grundsätzlich hätten sich die Vergaberichtlinien in Balingen, die 2008 beschlossen wurden, bewährt, hielt Thomas Meitza vom Liegenschaftsamt fest. Doch verschiedene Probleme hätten die Verwaltung bewogen, "Anpassungen" vorzuschlagen.

Zum einen sollen bei der Vergabe von Bauplätzen in einem Stadtteil bevorrechtigte "Ortsteilbewerber" nicht mehr nur Einwohner eines Stadtteils, Bewerber mit einem Arbeitsplatz oder vorübergehend Verzogene sein, sondern auch Personen, die mit dem Stadtteil durch "langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in örtlichen Vereinen oder Institutionen eng verbunden sind". Die Konkretisierung von "langjährig" müsse noch festgelegt werden.

Als neue Richtlinie soll zudem aufgenommen werden, dass im Falle von "Ortsteilbewerbern" der Wohnort Vorrang gegenüber das Kriterium Arbeitsplatz haben soll. Meitza begründete diese Regelung damit, dass in der Kernstadt, aber auch in anderen Stadtteilen das Angebot an Bauplätzen beschränkt sei. Dagegen sei die Zahl der Bewerber, die das Kriterium Arbeitsplatz ins Feld führen könnten, aber ansonsten keine weiteren sozialen oder verwandtschaftliche Beziehungen zum Stadtteil hätten, sehr hoch.