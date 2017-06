Balingen Diana Hofer folgt auf Helmut Herz

Im Jahr 2005 hatte Herz die Leitung der Längenfeldschule übernommen, nachdem er zuvor in gleicher Funktion an der Schloßbergschule in Dotternhausen tätig war. Verabschiedet wird Herz in Balingen am 21. Juli. Gleichzeitig wird Hofer ins Amt eingeführt. Die Balingerin unterrichtet seit 1999 an der Nusplinger Kallenbergschule. Zunächst nur kommissarische Leiterin, wurde sie 2004 zur Rektorin ernannt.