(hsch). Im Zeitraum vom 17. bis 26. Juli kommt das DFB-Mobil in den Fußballbezirk Zollern. Das Trainerteam des DFB-Mobils steht für ein qualifiziertes und etabliertes Schulungsangebot für Fußballvereine und Schulen. Als mobile Serviceeinrichtung bietet das DFB-Mobil die Chance, direkt vor Ort durch die Ausrichtung eines Demo-Trainings sowie durch gezielte Informationsweitergabe, zu einer höheren Qualifizierung der Vereinsjugendtrainer beizutragen. Der kostenfreie Besuch des DFB-Mobils gliedert sich dabei in zwei je 90-minütige Themenblöcke. Im Rahmen eines Demo-Trainings werden den Jugendtrainern aktuelle Trainingsmethoden vermittelt. An einem Besuch des DFB-Mobils interessierte Vereine können sich per e-Mail bei Philipp Martens p.martens@wuerttfv.de melden.