Balingen "Deutscher als mancher hierzulande"

Vom früheren Glanz von Katharinenfeld – heute Bolnissi – ist wenig übrig geblieben. "Es ist alles verfallen, viele Häuser stehen leer", berichtet Reber. "Ich habe dennoch versucht, mich in die damalige Zeit hineinzuversetzen." Der pensionierte Musiker wusste, wie "paradiesisch" es gewesen sein soll, bevor die Sowjetunion das Land besetzte.

Die Spuren der Deutschen wurden von Stalins Regime verwischt: Der deutsche Friedhof wurde zerstört, der Kirchturm der protestantischen Kirche gesprengt. Ralf Reber suchte in Bolnissi auch die Kirche auf, in der seine Großmutter Charlotte Wackenhut 1922 geheiratet hatte, die bis zu ihrem Tod 1997 bei Balingen gewohnt hatte. Das Gotteshaus wurde zunächst zur Sporthalle umfunktioniert, heute ist darin ein Museum. Heute wohnen in Katharinenfeld/Bolnissi kaum noch Deutschstämmige. Dennoch begegneten die Besucher einer 89-jährigen Armenierin. Sie begann Schwäbisch zu sprechen, als sie die Herkunft der Gäste erfuhr: Sie habe als Dienstmädchen bei Deutschen gearbeitet und sich so die Sprache der Kolonisten angeeignet. "Das ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Das war eine ganz urige Form von Schwäbisch", erzählt Reber.

Die Kolonisten hätten viel Wert darauf gelegt, ihre deutschen Werte und Traditionen zu pflegen. "Die Kaukasiendeutschen waren deutscher als mancher hierzulande", sagt Reber und lacht.

Auch während Ralf Rebers Kindheit im Ural wurden die deutschen Eigenheiten gepflegt. "In Russland war ich immer der Deutsche, in Deutschland immer der Russe", erzählt der 71-Jährige.

Von Georgien war der 71-Jährige begeistert: "Ich habe verstanden, warum meine Vorfahren das Land so geliebt haben." Neben der schönen Landschaft und, wie er sagt dem beeindruckenden Stadtbild der georgischen Hauptstadt Tiflis hat es Reber vor allem die georgische Mentalität angetan, die er noch irgendwo selbst in sich trage.

Aufgrund einer Hungersnot wanderten zwischen 1817 und 1819 2700 Pietisten aus Württemberg nach Georgien aus. Zar Alexander teilte ihnen ein unbesiedeltes Gebiet zu. Acht Kolonien mit rund 500 Großfamilien gründeten sich 1818 nahe Tiflis. Das größte "Schwabendorf" war Katharinenfeld. Die deutschen Kolonien blieben ihren Wurzeln weitgehend treu, galten als fleißig und wohlhabend. Geheiratet wurde meist untereinander.

Beim Angriff Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion 1941 lebten in Georgien mehr als 24 000 deutsche Kolonisten. Alle Kaukasiendeutschen, die nicht mit Georgiern verheiratet waren, wurden nach Sibirien und Kasachstan deportiert. Fast 6 000 Menschen mussten die Stadt verlassen. 1944 erhielt die Stadt den Namen Bolnissi.