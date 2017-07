Balingen Deutsche Schwimm-Meisterin kommt aus Balingen

Schon vor dem Start der IDM in Berlin war der Teilnehmerrekord deutlich überboten worden: Rund 620 Teilnehmer aus 52 Ländern starteten in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark an der Landsberger Allee, um einen finalen Test vor der diesjährigen WM in Mexiko City durchzuführen.

Zudem waren viele Nachwuchsmannschaften aus verschiedenen Ländern in Berlin vertreten, welche eine Perspektive für die Paralympics in Tokio 2020 hatten. Darunter war auch Baden-Württemberg, das durch acht Schwimmer in Berlin vertreten wurde.

Neben Nachwuchstalenten hatte sich auch Gudrun Lange (Jahrgang 1942) für die Mannschaft qualifiziert. Die älteste Teilnehmerin des ganzen Wettkampfs startete für ihren Heimatverein TSG Balingen sechs Mal und zeigte beachtliche Leistungen: Neben vier neuen Bestzeiten über 100 Meter Rücken und Freistil sowie über die Sprintdistanzen 50 Meter Rücken, Freistil und Brust übertraf sie jedes Mal deutlich die Mindestpunktzahl von 80 Punkten und erzielte drei Mal eine Punktzahl im dreistelligen Bereich.