Balingen Der vierte Einsatzwagen steht bereit

Im Zollernalbkreis gebe es eine "enge Verzahnung zwischen Zentraler Notaufnahme im Klinikum, Notärzten und Rettungsdienst", sagt die Leitende Ärztin der Zentralen Notaufnahme (ZNA), Katharina Schmid: "Die Übergaben laufen immer besser, inzwischen kennt man sich." Bisher war je ein Notarzt in Albstadt, Balingen und Hechingen in Rufbereitschaft, künftig fährt tagsüber bei Bedarf noch ein vierter von Balingen aus los. Etwa dann, wenn einer der Kollegen bereits im Einsatz ist und an dem betreffenden Standort ein weiterer Notfall gemeldet wird. Oder auch dann, wenn es einen Notfall in den Randgebieten gibt.

Was die Einhaltung der sogenannten "doppelten Hilfsfrist" angeht, hört man im Zollernalbkreis allerdings noch Kritik. Notarzt und Rettungsdienst müssen in 95 Prozent der Fälle spätestens 15 Minuten nach Alarmierung am Einsatzort sein.

Aus dem Raum Burladingen wird argumentiert, dass die fünf Prozent der Fälle, in denen die Hilfsfristen nicht eingehalten werden, allesamt im Raum Burladingen passieren. Der Rettungsdienst habe, vor allem wenn die B 32-Ortsdurchfahrt in Killer wegen Bauarbeiten gesperrt sei, erhebliche Schwierigkeiten, wenn es darum gehe, rasch vor Ort zu sein.

Dass man im Umfeld der Rettungswachen schneller vor Ort sei als in der "Peripherie", liege naturgemäß auf der Hand, räumt DRK-Kreisbereitschaftsleiter Dietmar Dieter ein. Genaue Zahlen habe er jedoch nicht. Die Einhaltung der Hilfsfristen werde aber kreisweit durch die Aufsichtsbehörde – das Landratsamt – kontrolliert und dokumentiert. Das bestätigt der Erste Landesbeamte Matthias Frankenberg.