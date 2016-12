Balingen Der Name "Vögele" wird verschwinden

Eine Balinger Kundin bekam kürzlich die Auskunft, dass diese auf jeden Fall noch bis März oder April offen sei. Wie es dann weitergehe, werde sich bald entscheiden. Fest steht derzeit nur: Die Sempione Retail, hinter der sich der italienische Modekonzern OVS und zwei weitere Investoren verbergen, hat am 16. Dezember die Vögele Holding übernommen. "Sempione Retail hat für einen Großteil der Filialen in Deutschland eine Vereinbarung mit einem anderen europäischen Textilretailer abgeschlossen, der diese übernimmt und weiter betreibt", erklärt Nicole Borel, die Pressesprecherin der Charles Vögele Gruppe in Pfäffikon (Schweiz) auf Nachfrage. "Aktuell prüfen wir, die übrigen Filialen unter einer eigenen Marke weiterzuführen." Aber dazu könne sie noch keine Details nennen.

In den Filialen in Balingen, Hechingen und Albstadt und in den drei Filialen im Nachbarkreis seien etwa 29 Mitarbeiter beschäftigt. Wann es dort zu Veränderungen kommen werde, stehe nicht fest. Der Name Charles Vögele werde aber mittelfristig verschwinden.