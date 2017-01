Balingen Der Name SparkassenArena bleibt

"Für die Sparkasse war das Sponsoring bisher erfolgreich. Die SparkassenArena ist eine etablierte Marke innerhalb des Zollernalbkreises, die in Zusammenhang mit unserem regionalen Engagement gesehen wird", erklärte der Vorsitzende des Vorstands der Sparkasse Zollernalb, Markus Schmid. Das Namensrecht verdeutliche außerdem die Stellung der Sparkasse als Marktführer im Zollernalbkreis.

Nicht zuletzt profitiere auch der HBW vom Namensrecht der Sparkasse, sei doch die Austragung der Heimspiele des Handball-Bundesligisten erst mit dem Bau der neuen Heimstätte mit dem Namensrecht der Sparkasse möglich gewesen. Für die Verlängerung des Vertrags, so Schmid weiter, habe außerdem gesprochen, dass die Kooperation mit der Stadt Balingen in den vergangenen zehn Jahren sehr gut verlaufen sei. Auf Wunsch der Sparkasse läuft der jetzige Vertrag nur noch fünf Jahre. "Nach 15 Jahren ist dann auch eine Zäsur möglich – wir werden sehen", so Markus Schmid.

"Die Verhandlungen zur Verlängerung des Namensrechts der SparkassenArena wie auch die Zusammenarbeit mit der Sparkasse seit 2007 waren unkompliziert und vertrauensvoll. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates hat die Vertragsverlängerung im November 2016 einstimmig beschlossen", sagte Bürgermeister Reinhold Schäfer.