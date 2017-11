Balingen Der Gesang soll Freude verbreiten

Balingen-Ostdorf. Der Chorleiter Jörg Sommer hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Mit 19 Titeln boten der Chor und seine Begleitband "MAJA" mit Matti Münch (Percussion, Tenor- und Altsaxofon), Adrian Dreher (Drums), Jörg Sommer (Piano) und Andreas Reiff (E-Bass) einen bunten Querschnitt aus englischen, afrikanischen und deutschen Titeln, von denen Jörg Sommer sieben arrangiert beziehungsweise selbst komponiert hat.

Schon der Einzug mit "Come let us sing" ließ den Funken der Begeisterung auf das Publikum überspringen, das nach wenigen Takten mitklatschte und von der Begeisterung der Musiker mitgerissen wurde. "Martin Luther war es wichtig, dass Musik Freude verbreitet und Trübsal austreibt", erklärte Pfarrer Johannes Hruby in seiner Begrüßung und hieß die Mitwirkenden zu diesem besonderen 50. Konzert in der Reihe der Medarduskonzerte willkommen. Dass diese sich in der Ostdorfer Kirche wohlfühlten, brachten die Sänger mit dem Titel "Coming home" zum Ausdruck, bei dem Jessica Oberländer mit ihrer groovigen Solostimme begeisterte.

Aus Anlass des 500. Reformationsjubiläums hatte der Chor drei deutsche Titel ins Programm aufgenommen: "Immer mehr" von Lothar Kosse, "Wach auf" im Arrangement von Jörg Sommer und das ebenfalls von Jörg Sommer komponierte "Und du meine Seele" nach einem Text von Johannes Kepler. Die Solostimmen des Chores – neben Jessica Oberländer und Chorleiter Jörg Sommer sangen Katja Boss, Julie Völter, Michaela Sommer, Carola Rösch, Bettina Bogenschütz und Beate Fritz – gaben den Titeln mit ihren unterschiedlichen Stimmlagen ein abwechslungsreiches Flair, das vom Chor teils begleitend, teils im Wechsel ergänzt wurde und für Gänsehaut sorgte.